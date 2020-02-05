Хакасия попросила у Минфина 10,5 млрд рублей

Правительство Хакасии попросило у Минфина 10,5 миллиарда рублей на погашение кредитной задолженности и создания сбалансированного бюджета, сообщает Управление пресс-службы и информации главы Республики Хакасия.

Консолидированный бюджет республики не сбалансирован уже много лет. Муниципальные образования из года в год сталкиваются с проблемой блокировки счетов.



Собственные доходы республики не обеспечивают всех расходных обязательств. Расходы на 7 миллиардов превышают доходы в 2020 году, без учета кредиторской задолженности в размере 3,5 миллиардов рублей.

«В 2020 году для обеспечения социальной и финансовой стабильности региону необходима дополнительная помощь из федерального центра в размере 10,5 миллиарда рублей. Эта сумма позволит в полной мере закрыть потребности социальной сферы, а также погасить просроченную кредиторскую задолженность консолидированного бюджета Хакасии», — говорится в сообщении.



Сейчас в республике работают специалисты Казначейства России, они проверяют кредиторскую задолженность и исполнение республиканского бюджета. Минфин Хакасии готов к проверке Счетной палаты России. Необходимо разобраться в справедливости принципов распределения средств и дотаций республике, которые действуют последние десять лет.



Республиканские власти также ведут работу по наращиванию собственных доходов и сокращению расходов. Кроме того, по инициативе главы Хакасии создана рабочая группа по вопросам сбалансированности консолидированного бюджета.

Одна из задач рабочей группы — максимально устранить факторы, которые способствуют наращиванию долгов. Особенно остро эта проблема стоит в отрасли ЖКХ.