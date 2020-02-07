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Фильм дня: «От заката до рассвета»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «От заката до рассвета», созданный по сценарию Квентина Тарантино, представляет собой жанровый коктейль из боевика, комедии, фантастики и ужасов.

Действие фильма разворачивается в придорожном баре, куда заехали два брата, Сет и Ричард Гекко. Ранее братья ограбили банк, убили шерифа, нескольких полицейских и мирных граждан.

Чтобы беспрепятственно покинуть страну, они взяли в заложники семью священника и пересекли границу США и Мексики, спрятавшись в их фургоне. Теперь они попивают спиртное в баре и думают, что все трудности остались позади. Но все идет не по плану.

Сета и Ричарда играют Джордж Клуни и Квентин Тарантино, а в роли колоритного бармена — звезда «Мачете убивает» Дэнни Трехо. Настоящим украшением фильма стала Сальма Хайек со своим потрясающим танцем.  

«От заката до рассвета» снят в 1995 году, но с годами не потерял своей красоты и очарования. Великолепная игра актеров, прекрасное музыкальное сопровождение. Все гармонично позволяет погружаться зрителю в атмосферу ужаса и комичности происходящего. 

   

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