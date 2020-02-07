Фильм дня: «От заката до рассвета»

Действие фильма разворачивается в придорожном баре, куда
заехали два брата, Сет и Ричард Гекко. Ранее братья ограбили банк, убили
шерифа, нескольких полицейских и мирных граждан.
Чтобы беспрепятственно
покинуть страну, они взяли в заложники семью священника и пересекли границу США
и Мексики, спрятавшись в их фургоне. Теперь они попивают спиртное в баре и
думают, что все трудности остались позади. Но все идет не по плану.
Сета и Ричарда играют Джордж Клуни и Квентин Тарантино, а в
роли колоритного бармена — звезда «Мачете убивает» Дэнни Трехо. Настоящим
украшением фильма стала Сальма Хайек со своим потрясающим танцем.
«От заката до рассвета» снят в 1995 году, но с годами не потерял своей красоты и очарования. Великолепная игра актеров, прекрасное музыкальное сопровождение. Все гармонично позволяет погружаться зрителю в атмосферу ужаса и комичности происходящего.