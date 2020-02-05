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Рогозин отказался раскрыть тайну дыры в «Союзе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Время раскрыть причины появления дырки в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Всему свое время», — написал он в Twitter в среду, отвечая на вопрос одного из пользователей о сроках оглашения причины. Ранее Рогозин сообщал, что причина появления отверстия понятна, однако огласить результаты станет возможным только после окончания расследования.

Российский космонавт Олег Артемьев на днях сообщил журналистам, что следствие опрашивало его три-четыре месяца назад в рамках расследования причин появления дырки в обшивке «Союза». Другие детали он не пояснил.

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Отверстия в бытовом отсеке пилотируемого корабля было обнаружено в августе 2018 года, когда экипаж уже был на борту Международной космической станции, а «Союз» был пристыкован. Приборы зафиксировали утечку воздуха.

Космонавты закрыли дырку герметиком. На тот момент на борту МКС находились шесть человек – российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Александр Герст и американцы Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор.

Позднее космонавты совершили выход в открытый космос, во время которого вскрыли обшивку «Союза» и взяли мазки и образцы с поверхности бытового отсека корабля. Они были возвращены на Землю для анализа специалистами и следователями.

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