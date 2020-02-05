НАВЕРХ

Сибирские ученые создали препарат для лечения туберкулеза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Исследователи из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины сделали нетоксичный препарат для лечения туберкулеза, сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории биосовместимых наночастиц, наноматериалов и средств адресной доставки ФИЦ ФТМ Александр Троицкий.

Туберкулез — опасное и распространенное заболевание, входящее в число ведущих по летальности в мире. Микобактерия туберкулеза (палочка Коха) живет в организме больного человека в двух популяциях: внеклеточной, свободно циркулирующей по крови, и внутриклеточной, внутри клеток иммунной системы (макрофагов).

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Для борьбы с первой существует множество эффективных препаратов, но проникнуть внутрь клетки лекарство может только при очень больших концентрациях. В этом случае лечение неизбежно будет сопровождаться нарушением функций печени, почек и центральной нервной системы.

Ученые решили добавить окисленный декстран к существующему противотуберкулезному препарату — изониазиду, — чтобы он попадал в макрофаг и убивал палочку Коха. Декстран — полисахарид с относительно небольшой молекулярной массой. Он абсолютно безвреден при введении в кровь, имеет очень высокую биосовместимость и не вызывает анафилактической реакции, поэтому широко используется в медицине. Препарат с рабочим названием «Декстразид ЛФ» в прошлом году он успешно прошел доклинические испытания в рамках программы «Фарма 2020».

Исследователи предполагают, что «Декстразид ЛФ» позволит успешно лечить людей, которые больны ВИЧ, вирусными гепатитами или сахарным диабетом одновременно с туберкулезом. Способность декстрана активировать клеточное звено иммунитета, стимулировать выработку интерферона и защищать клетки печени от вредного воздействия может быть эффективным при этих тяжелых сочетаниях болезней. Во время клинических исследований свойства созданного препарата будут проверены на таких специфических группах больных.

Сейчас институт находится на стадии поиска промышленного партнера, который будет производить препарат, чтобы приступить к его клиническим испытаниям. По мнению ученых, окисленный декстран как технологическая платформа может также применяться для иммобилизации других лекарственных средств. К примеру, в комплексе с противогрибковым препаратом «Амфотерицин В», которым лечат тяжелые системные кандидозы.

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