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Центробанк выявил новую схему мошенничества с кредитами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России выявил новую схему мошенничества, появившуюся в арсенале у черных кредиторов, когда должник физически выполнить свои условия по договору и в итоге предстает перед судом, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу, рассказал Лях в интервью «Российской газете».

При этом, несмотря на то что закон запретил взыскание задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу — многие граждане не знают о новой норме, защищающей их права.

Суды также могут не принять во внимание, что истец осуществляет нелегальную деятельность. К тому же заем может быть оформлен гражданско-правовым договором и нужно еще доказать, что кредитор — черный, выдает займы на регулярной основе, пояснил Лях.

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По его словам, мошенники по-прежнему широко пользуются тем, что значительная часть граждан не очень хорошо разбирается в том, кто имеет и кто не имеет права выдавать микрозаймы.

Хотя нелегальных кредиторов снова стало чуть меньше: в 2019 году Банк России выявил 1845 таких организаций (2293 в 2018 году, 1344 в 2017 году). В основном они работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний либо являются так называемыми анонимными кредиторами — как правило, к ним ведут незатейливые объявления с заборов и столбов.

Некоторые организации мимикрируют под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России. Используется и такая схема, когда создается нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации, предупредил представитель Центробанка.

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