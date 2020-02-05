Западный эксперт раскритиковал легендарный советский танк

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 превосходили немецкие машины, однако оказались бесполезны в 1941 году и стали «катастрофой» для советской армии, уверен американский эксперт.

Издание The National Interest приводит выдержки из книги военного историка Майкла Джонса «Ленинград: на осадном положении», который рассказывает, что немцы расстреливала наступающие КВ из тяжелой артиллерии прямой наводкой.



Из-за этого большая часть советских бронетанковых войск на северном направлении была уничтожена, а всякая угроза наступлению Германии с флангов устранена. КВ оказались «ловушкой» для советских танкистов — они были хорошо бронированы, но неповоротливы.

КВ-1 — советский тяжелый танк времен Великой Отечественной войны. Выпускался с августа 1939 года по август 1942 года. Имел передовую для своего времени индивидуальную торсионную подвеску, дизельный двигатель и вооружен 76-миллиметровым орудием.

Танк был оснащен броней толщиной 90 миллиметров спереди, что делало его практически неуязвимым для немецких орудий того времени. Тяжелый танк КВ-2 выпускался до 1943 года и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.