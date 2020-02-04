Ростелеком представил приложение для корпоративного общения

Ростелеком в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life для общения сотрудников. На его базе будет создано универсальное приложение для корпоративного взаимодействия.

«Исходные данные: 120 тысяч сотрудников, 11 часовых поясов, большое количество офисов, много командировок и передвижений между офисами в крупных городах. Решать максимум рабочих вопросов на ходу помогает приложение RT Life», — сказал директор департамента по контролю и управлению качеством ИТ-услуг Ростелекома Арсен Благов.

В ближайшее время «Ростелеком» и Redmadrobot планируют предложить внешним клиентам разработку корпоративных мобильных приложений на базе решений для RT Life. Это позволит компаниям ускорить бизнес-процессы, уменьшить риски информационной безопасности и получить инструмент прямой связи с сотрудниками.

«Мы готовы предлагать нашим заказчикам современное и удобное корпоративное мобильное приложение, которое помогает повышать эффективность бизнеса и правильно использовать время сотрудников», — отметил Благов.

С RT Life сотрудники «Ростелекома» могут быстро и просто решать рабочие вопросы и не только. Например, можно на ходу найти контакты нужного коллеги, обсудить задачу во встроенном чате и в нем же безопасно переслать документы, оформить из чат-бота отпуск, заказать комнату для переговоров, узнать о корпоративных новостях и скидках для сотрудников.

Через приложение можно получить дистанционный доступ к системе электронного документооборота, корпоративной электронной почте, связаться с техподдержкой.

Специальный раздел «Новичкам» поможет новым сотрудникам освоиться в компании, решить организационные вопросы и получить доступ в корпоративные ИТ-системы. В личном кабинете пользователя есть QR-визитка, которая содержит всю необходимую контактную информацию и при сканировании предлагает автоматически сохранить ее в «Контактах».

«Всего мы спроектировали и реализовали более 70 пользовательских сценариев. И конечные пользователи оценили работу наших дизайнеров и разработчиков. Обычно подобные корпоративные приложения требуют серьезного вмешательства в уже существующие ИТ-системы. RT Life же подключается к другим системам по API, получая нужные данные, но не меняя их», — уточнил генеральный директор Redmadrobot Алексей Макин