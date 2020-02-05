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МВД прокомментировало поездки в противогазе омского таксиста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Таксист Андрей Гончар встречал пассажиров в Омске в противогазе и костюме ОЗК из-за коронавируса, необычную экипировку за рулем автомобиля прокомментировал Sibnet.ru представитель полиции.

«Прямого запрета в правилах дорожного движения на данную тему (езда в противогазе) не указано, в случае, если это не затрудняет ему обзор и не мешает управлению транспортным средством. Но, если сотрудники ДПС заметят на дороге такого водителя, конечно, он привлечет их внимание и с ним, как минимум, будет проведена беседа», — сказал начальник пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков.

Андрей Гончаров признался, что ему не грозит встреча с полицией. «Сотрудники ГИБДД меня не останавливали, потому что я езжу без противогаза, противогаз на мне надет только первые пять минут заказа. Я клиента сажу, клиент видит всю эту картину, мы вместе смеемся, фотографируемся и я его снимаю и продолжаю дальнейший путь», — сказал он Sibnet.ru.

Также таксист рассказал, почему он встречал пассажиров в таком виде. Идея облачиться в общевойсковой защитный костюм (ОЗК) родилась в шуточном разговоре, когда Гончар с друзьями обсуждали тему коронавируса. Приятели решили, что будет забавно, если пассажиры будут садиться в такси к водителю с противогазом. У знакомого как раз оказался такой костюм, и Андрей отправился в нем на работу.

По словам молодого человека, своим видом он не только подшучивает над паникой вокруг коронавируса, но и привлекает внимание общественности к экологии Омска.

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