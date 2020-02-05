Новейший Т-90М «Прорыв» успешно завершил испытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщил официальный представитель концерна «Уралвагонзавод».

Контракты на поставку опытной партии «Прорывов» в войска подписали на военно-техническом форуме «Армия-2019», они находятся в стадии выполнения, приводит РИА Новости слова представителя концерна.

В декабре заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки.

Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР «Прорыв-3». Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.

Машина оборудована высокоавтоматизированной системой управления огнем «Калина» и дистанционно управляемой зенитной пулеметной установкой с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ». Для защиты от огня противника танк оснастили противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».