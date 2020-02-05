Эксперты предупредили о скачке цен на гаджеты из-за вируса

Закрытие производств в Китае из-за коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России — каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5–3%, считают эксперты и участники рынка.

Если до 10 февраля производство электроники в Китае, замороженное из-за эпидемии коронавируса, не возобновится, российские продавцы столкнутся с дефицитом товара, сообщил «Известиям» топ-менеджер одного из российских IT-дистрибуторов. О возможных перебоях поставок в той или иной форме предупредили практически все компании, производящие электронику в Китае, отметил он.

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По словам директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Соколовой, в зоне риска — смартфоны, уже к концу февраля — началу марта возможны дефицит товара и рост цен.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдара Муртазина считает, что каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5–3% в зависимости от типа товара. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung, предупредил он.