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Вандалы осквернили памятник участникам ВОВ в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Кызыла

Полиция ищет вандалов, распыливших краску на стелу с именами фронтовиков в Кызыле, памятник уже привели в порядок, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

«Злоумышленники распылили аэрозольную краску на стелу с именами фронтовиков. Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, работа проводится с учащимися трех образовательных организаций, расположенных вблизи площади Победы», — говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия МУП «Благоустройство» привели стелу в первозданный вид, сообщает Управления по профилактике правонарушений мэрии Кызыла.

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