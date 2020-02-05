Вандалы осквернили памятник участникам ВОВ в Туве

Фото: © мэрия Кызыла
Полиция ищет вандалов, распыливших краску на стелу с именами
фронтовиков в Кызыле, памятник уже привели в порядок, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.
«Злоумышленники распылили аэрозольную краску на стелу с
именами фронтовиков. Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия,
изучили записи с камер видеонаблюдения, работа проводится с учащимися трех
образовательных организаций, расположенных вблизи площади Победы», — говорится
в сообщении.
Сотрудники предприятия МУП «Благоустройство» привели стелу в
первозданный вид, сообщает Управления по профилактике правонарушений мэрии
Кызыла.