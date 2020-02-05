Россияне оказались на борту зараженного коронавирусом круизного судна

Двое граждан России оказались на круизном судне Diamond Princess, поставленного на якорь у берегов Японии после выявления на его борту коронавируса 2019-nCoV, сообщает российское посольство в Токио.

«По данным японских властей, на борту круизного судна, стоящего на рейде в Йокогаме, находятся два гражданина РФ. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на судне находятся граждане более чем 50 стран. Ведомство не уточняет, каких именно.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

По решению властей Японии круизный лайнер стоит на якоре рядом с Йокогамой. Врачи провели медицинский осмотр всех, кто находится на борту, и подтвердили 10 случаев заражения коронавирусом. Пациенты в настоящее время находятся в больнице префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное.