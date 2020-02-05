Новосибирцы стали чаще выбирать службу по контракту

Новосибирцы за последние три года стали чаще выбирать военную службу по контракту, в том числе из-за повышения зарплаты и увеличения компенсации за съем жилья, сообщил Sibnet.ru представитель пункта отбора военной службы по контракту.

В 2019 году военную службу по контракту выбрали 630 жителей Новосибирской области, это на 26% больше, чем в 2017 году. Чаще всего военнослужащими-контрактниками становятся мужчины в возрасте от 22 до 35 лет.

Осенью прошлого года солдаты, матросы, сержанты, служащие по контракту, получили право на 50% ежемесячную надбавку к основной части оклада. Это повысило их зарплату с 20–40 тысяч до 30–50 тысяч рублей и более.

Водителям с правами категории «С», «D» и «СЕ» повысили зарплату на 30% от должностного оклада за особые достижения в службе. Контрактникам также увеличили компенсацию за съем жилья с 3,9 тысяч до 12,8 тысяч рублей.