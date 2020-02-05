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Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе официального визита в Киев назвал Крым потерянным для Украины, поскольку «Россия не из тех, у кого что-то можно забрать».

В ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США. Она также попросила Помпео помочь с организацией конференции по Крыму в Вашингтоне.

Источники рассказали, что по выражению лица госсекретаря было очевидно, что у него несколько иные приоритеты, чем конференция на тему полуострова.

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«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», — приводит РИА Новости слова Помпео.

В конце января госсекретарь США Майк Помпео находился с визитом на Украине в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский дипломат встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами МИД и Минобороны страны.
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