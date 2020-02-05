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Лукашенко согласился покупать российскую нефть по мировым ценам

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов покупать у России нефть по мировым ценам, но Москва «настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того».

«Что мы просим сейчас от россиян <...>: если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть <...>, продайте нам по мировым ценам», — цитирует ТАСС Лукашенко

По его словам, в России на такие предложения не соглашаются и «настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти» в республику. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия предлагает России честное и прозрачное сотрудничество, не прося ничего дополнительно к тому, как она взаимодействует с Западом. «Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тoму, как они работают на Западе», — сказал он.

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«Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с РФ 9 миллиардов долларов. То есть они у нас продают на 9 миллиардов больше , чем покупают. Так кто кого кормит?» — заявил Лукашенко.

По его словам, «идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать прoтив батьки Лукашенко и Беларуси». «Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, чтo Лукашенко схватит шапку Мономаха», — подчеркнул президент.

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