Медицинские маски пропали из частных аптек Новосибирска

Медицинские маски закончились в частных аптеках Новосибирска,
их продают только в муниципальной аптечной сети.
«Масок нет, ни на складе, ни на заводе», — сказала
представитель одной из частных аптек города. В еще одной аптеке также не
оказалось подобных изделий.
«У нас есть медицинские маски в продаже, вы можете это
узнать на сайте. У нас в городе больше тысячи аптек, в Муниципальной сети 93
аптеки», — сказала Sibnet.ru замдиректора по развитию Муниципальной аптечной
сети Марина Кочерова.
Представитель УФАС по Новосибирской области сообщила, что
никто не жаловался в ведомство на
дефицит или завышенную стоимость медицинских масок.
Медицинские маски начали активно скупать в регионах после вспышки коронавируса в Китае. Их использование признано Минздравом, как одна из мер профилактики. В Китае вирус подтвержден у 24 тысяч человек. В России выявлено только два заболевших, это граждане Китая.