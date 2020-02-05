Медицинские маски пропали из частных аптек Новосибирска

Медицинские маски закончились в частных аптеках Новосибирска, их продают только в муниципальной аптечной сети.

«Масок нет, ни на складе, ни на заводе», — сказала представитель одной из частных аптек города. В еще одной аптеке также не оказалось подобных изделий.

«У нас есть медицинские маски в продаже, вы можете это узнать на сайте. У нас в городе больше тысячи аптек, в Муниципальной сети 93 аптеки», — сказала Sibnet.ru замдиректора по развитию Муниципальной аптечной сети Марина Кочерова.

Представитель УФАС по Новосибирской области сообщила, что никто не жаловался в ведомство на дефицит или завышенную стоимость медицинских масок.

Медицинские маски начали активно скупать в регионах после вспышки коронавируса в Китае. Их использование признано Минздравом, как одна из мер профилактики. В Китае вирус подтвержден у 24 тысяч человек. В России выявлено только два заболевших, это граждане Китая.