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Медицинские маски пропали из частных аптек Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Медицинские маски закончились в частных аптеках Новосибирска, их продают только в муниципальной аптечной сети.

«Масок нет, ни на складе, ни на заводе», — сказала представитель одной из частных аптек города. В еще одной аптеке также не оказалось подобных изделий.

«У нас есть медицинские маски в продаже, вы можете это узнать на сайте. У нас в городе больше тысячи аптек, в Муниципальной сети 93 аптеки», — сказала Sibnet.ru замдиректора по развитию Муниципальной аптечной сети Марина Кочерова.

Представитель УФАС по Новосибирской области сообщила, что никто не жаловался в ведомство  на дефицит или завышенную стоимость медицинских масок.

Медицинские маски начали активно скупать в регионах после вспышки коронавируса в Китае. Их использование признано Минздравом, как одна из мер профилактики. В Китае вирус подтвержден у 24 тысяч человек. В России выявлено только два заболевших, это граждане Китая.

Тема: Распространение китайского вируса
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