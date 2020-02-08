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Российское кино: основано на реальных событиях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Землетрясение»

Художественные фильмы, основанные на реальных событиях, всегда привлекают особое внимание зрителя. От невыдуманных историй получаешь больше эмоций и даже знаний. Мы собрали лучшие российские картины, которые рассказали подлинные истории о людях или событиях.

Чаще всего российские кинематографисты экранизируют события Великой Отечественной войны, страшных катастроф, затронувших судьбы многих людей, а еще отечественный зритель, судя по итогам сборов, любит реальные истории о легендарных спортсменах.

«Движение вверх»

Фильм рассказывает о победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. В основу фильма частично легла одноименная автобиографическая книга баскетболиста Сергея Белова. В картине также затронута трагедия, произошедшая с 5 по 6 сентября 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене, когда палестинские террористы расстреляли 11 членов олимпийской сборной Израиля.


«Движение вверх» снял режиссер Антон Мегердичев, подобрав отличный актерский состав. В роли тренера сборной СССР снялся Владимир Машков, ключевых игроков сыграли Иван Колесников (Александр Белов) и Кирилл Зайцев (Сергей Белов). Также в фильме задействованы Андрей Смоляков, Марат Башаров, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова и другие. Лента вышла в 2017 году.

«Матч»

В исторической драме сюжет сосредоточен на «матче смерти». Это футбольный поединок между киевскими футболистами и сборной зенитчиков люфтваффе в оккупированном Киеве в 1942 году. В реальности через некоторое время после игры ряд советских футболистов оказались в концентрационных лагерях, а некоторые были расстреляны.


В фильме воспроизводятся исторические события, но добавляется придуманная сюжетная линия о любви. Режиссер картины — Андрей Малюков, а главные роли исполнили Сергей Безруков, Елизавета Боярская и Екатерина Климова. Фильм вышел в 2012 году.

«Землетрясение»

«Землетрясение» — российско-армянский художественный фильм-катастрофа, рассказывающий о землетрясении в Армянской ССР 7 декабря 1988 года. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 25 тысяч человек, до основания был разрушен город Спитак и 58 сёл, также частично пострадали 21 город и больше 300 населенных пунктов.


В эпилоге фильма демонстрируются эпизоды, воссозданные по реальным фотографиям. Режиссер «Землетрясения» — Сарик Андреасян. Главные роли исполнили Константин Лавроненко, Мария Миронова, Виктор Степанян и другие. Трагедия показана через судьбу двух мужчин, потенциальных врагов, которых объединяет общее горе. Картина вышла в 2016 году.

«Брестская крепость»

Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. В картине с документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны.


«Брестскую крепость срежиссировал Александр Котт. Главные роли исполнили известные актеры Андрей Мерзликин и Павел Деревянко, и юный Алексей Копашов. Военная драма вышла в 2010 году.

«Непрощенный»

Драматический фильм «Непрощенный» рассказывает зрителю об авиакатастрофе глазами мужчины, потерявшего в трагедии семью. Трагедия произошла в 2002 году в небе над Германией — авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» столкнулся с грузовым самолётом Boeing 757-200PF. Погибли все находившиеся на обоих самолётах 71 человек — два на «Боинге» (оба пилота) и 69 на Ту-154 — девять членов экипажа и 60 пассажиров, среди которых было 52 ребёнка.


Картину снял автор «Землетрясения» Сарик Андреасян, а главную роль сыграл Дмитрий Нагиев. По сюжету, его герой Виталий Калоев, не дожидаясь решения суда, выслеживает и убивает автодиспетчера Петера Нильсена, который дежурил в ту ночь и по вине которого, как считает Калоев, погибла его семья. «Непрощенный» вышел на экраны в 2018 году.

«Собибор»

В основе фильма лежит история, случившаяся в 1943 году в нацистском лагере смерти Собибор на территории оккупированной Польши. Главный герой фильма — советский еврей Александр Печерский, армейский снабженец, дослужившийся до звания лейтенанта. В октябре 1943 года он попадает в плен и оказывается в концлагере, куда евреев свозили уже не на работы, а с целью уничтожения в газовых камерах. Печерский готовит восстание, которое заканчивается побегом.


Производством картины занимался Константин Хабенский. Он написал сценарий, срежиссировал драму и снялся в главной роли. Кроме него в «Собиборе» снялись Мария Кожевникова, американский актер Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Михалина Ольшанская. Фильм вышел в 2018 году.

«Легенда №17»

Художественный фильм посвящен судьбе легендарного хоккеиста Валерия Харламова. Он затрагивает время становления спортсмена, его путь к славе, первый матч «Суперсерии СССР — Канада» 1972 года и смерть советской легенды.


Один из самых узнаваемых фильмов в России «Легенду №17» снял режиссер Николай Лебедев. Главную роль исполнил любимчик публики Данила Козловский. Компанию Козловскому по съёмочной площадке составили Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Борис Щербаков, Нина Усатова и другие. «Легенда» вышла в 2013 году.

«Время первых»

Исторический фильм повествует о первом выходе в открытый космос. Сюжет в картине показывает подготовку советских космонавтов, которые должны первыми осуществить выход в открытый космос и сообщить об этом успехе на весь мир в прямом эфире.


Режиссер фильма — Дмитрий Киселев, а главные роли сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский. Реальный герой картины, космонавт Алексей Леонов, стал консультантом фильма. Премьера состоялась в 2017 году. Фильм получил положительные отзывы российских кинокритиков.

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