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Эрдоган удержался от конфликта с Россией из-за Сирии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Турции следует избегать конфликтов с Россией из-за Сирии, поскольку Анкара и Москва реализуют ряд совместных стратегических проектов, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы знаете, что у нас сейчас есть очень серьезные стратегические инициативы с Россией», — приводит РБК слова Эрдогана. К их числу Эрдоган отнес трубопровод «Турецкий поток», по которому из России в Турцию поступает газ, поставки Турции зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», а также отношения в сфере туризма.

«Поэтому мы сядем и поговорим обо всем. Без гнева», — заключил президент Турции.

Позднее состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. «Подробно рассмотрена ситуация в Сирийской Арабской Республике. Выражена обоюдная обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Главы Турции и России условились принять «безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», отметили в Кремле.

В понедельник, 3 февраля стало известно об ударе сирийской армии в провинции Идлиб, в результате которого погибли восемь человек — пятеро турецких военных и трое гражданских лиц. Эрдоган пообещал, что этот инцидент будет иметь для режима президента Сирии Башара Асада «последствия», но не уточнил, в чем именно они будут заключаться.

Тема: Сирийский конфликт
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Политика #Мир #Россия #Военная политика
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