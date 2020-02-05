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Первый канал отказался показывать «Оскар» из-за убытков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aprillamb / CC BY-SA 3.0
Трансляция кинопремии «Оскар» оказалась не прибыльной для Первого канала, поэтому руководство отказалось показывать ее в эфире, сообщили в пресс-службе телеканала.

«Динамика рейтингов "Оскара" в последние несколько лет была падающей», — цитирует РБК пресс-службу канала, которая отметила, что «соотношения между потраченными деньгами и полученным результатом» не соответствует их ожиданиям.

Церемония вручения «Оскара» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Права на показ «Оскара» в России принадлежит онлайн-кинотеатру Okko с марта 2018 года.
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