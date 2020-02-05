Молочный цех прикрыли под Иркутском из-за отравления 12 детей

Школьники заболели кишечной инфекцией после выпитого в школе молока в Иркутской области, судебные приставы прикрыли цех по производству продукции, сообщается на сайте управления службы судебных приставов региона.

ЧП произошло в Карлукской средней школе. У 12 детей диагностировали острую кишечную инфекцию, симптомы которой проявились после выпитого молока. Виновниками произошедшего признали ООО «Сибирская Нива», которое производит и поставляет молоко в учебное заведение. По решению Иркутского районного суда, работа в цехе №2 приостановлена на 30 суток.

Все пострадавшие школьники находятся на амбулаторном лечении. Следователи проводят проверку, опрашивается руководство школы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.