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Молочный цех прикрыли под Иркутском из-за отравления 12 детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © congerdesign

Школьники заболели кишечной инфекцией после выпитого в школе молока в Иркутской области, судебные приставы прикрыли цех по производству продукции, сообщается на сайте управления службы судебных приставов региона.

ЧП произошло в Карлукской средней школе. У 12 детей диагностировали острую кишечную инфекцию, симптомы которой проявились после выпитого молока. Виновниками произошедшего признали ООО «Сибирская Нива», которое производит и поставляет молоко в учебное заведение. По решению Иркутского районного суда, работа в цехе №2 приостановлена на 30 суток.

Все пострадавшие школьники находятся на амбулаторном лечении. Следователи проводят проверку, опрашивается руководство школы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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