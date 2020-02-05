УФАС Забайкалья начал охоту на продавцов дорогих масок

Управление ФАС по Забайкалью открыло горячую линию для жителей региона, чтобы те могли сообщать, где завышены цены на медицинские маски, из-за риска заболеть коронавирусов средство личной гигиены оказалось очень востребованным.

«При наличии информации о росте цен и (или) дефиците медицинских масок в Забайкальском крае будут проводиться проверки в первоочередном порядке по каждому факту», — сообщается на сайте управления.

Если в Забайкальском крае обнаружатся продавцы, которые необоснованно завысили цену на товар, то в отношении них будут возбуждаться административные дела по нарушениям антимонопольного законодательства и соответственно штрафовать. Телефон горячей линии, куда могут обратиться забайкальцы — 8 (3022) 35-54-96.

Ранее жители края за неделю раскупили трехгодичный запас медицинских масок, боясь заразиться коронавирусом. По последним данным, в Китае вирус подтвержден более чем у 24 тысяч человек. В России выявлено только два заболевших, оба они граждане Китая, а один из больных как раз находится в Забайкалье. Мужчина уже идет на поправку.