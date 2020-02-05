Гигантский госпиталь для зараженных построили за десять дней в Китае

Больницу для заболевших коронавирусом построили за десять дней в китайском городе Ухань, работы завершились 4 февраля.
Площадь клиники из нескольких одноэтажных корпусов составила
25 тысяч квадратных метров, она рассчитана на тысячу пациентов, передает агентство
«Синьхуа». Назначение в больницу получили 1,4 тысячи военных медиков.
Отмечается, что палаты оснащены самым современным медицинским оборудованием. Власти Китая заявили, что при необходимости построят еще несколько аналогичных больниц в кратчайшие сроки.
Вспышка пневмонии в городе Ухань была зафиксирована в конце декабря 2019 года, вскоре стало известно, что ее вызывает новый вирус 2019-nCoV. В большинстве китайских регионов действуют карантинные мероприятия.
В России выявлено два случая заболевания — в Тюменской области и Забайкальском крае. Власти РФ внесли коронавирус в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Китая.