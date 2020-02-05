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Потенциально зараженных коронавирусом россиян соберут вместе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © UK Department for International Development

Минздрав выбрал место для карантинной зоны для прилетающих из Китая россиян, а также граждан стран ЕАЭС и Украины. Местом эвакуации стал реабилитационный центр в Тюменской области.

«Туда будут направлены сотрудники, специалисты, это и врач-инфекционист, и эпидемиолог, и реаниматолог, с целью приведения занятия с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий», — сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

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Вокруг центра выставят два периметра ограждения и бойцов Нацгвардии, уточнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая прилетела в Тюмень. Для каждого эвакуированного подготовят номер с холодильником, душем и туалетом, предусмотрено бесплатное четырехразовое питание.

Планируется, что каждый эвакуированный проведет в карантине 14 дней — это максимальное время проявления симптомов заражения коронавирусом. После этого россиян отправят в родные регионы. По предварительным данным, у эвакуированных 4 февраля из Уханя граждан России нет признаков коронавируса.

Накануне в Китай вылетели два самолета воздушно-космических сил России для эвакуации россиян. В самолете находились военные медики и вирусологи Минобороны, с собой у них средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты.

Тема: Распространение китайского вируса
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