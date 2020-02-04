Россиянам дадут новые скидки на штрафы

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях в восемь раз увеличит число правонарушений, за которые можно будет заплатить штраф со скидкой 50%.

Оплата со скидкой может быть распространена на все административные нарушения, за исключением грубых и отдельных нарушений в области дорожного движения, передает ТАСС. Особый порядок уплаты штрафа затронет более 1000 составов правонарушений.



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По оценкам разработчиков из Минюста, под оплату с дисконтом попадет порядка 60% всех составов административных правонарушений нового КоАПа. При этом проект документа предполагает радикальное ужесточение наказаний для водителей.

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа распространяется лишь на правонарушения в области дорожного движения, за исключением правонарушений, характеризующихся повышенной степенью общественной вредности.

Сейчас возможность оплаты штрафа с дисконтом предусмотрена лишь по 124 составам административных правонарушений из более 1800, предусмотренных в кодексе, что составляет всего 7%.