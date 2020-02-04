Военные начали эвакуацию россиян из Китая

Первые самолеты Минобороны вылетели в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства. Они должны приземлиться в городе Ухань.

В самолетах находятся военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они везут с собой средства диагностики и индивидуальной защиты, а также необходимые медицинские препараты.

Всего в Китай за россиянами направят пять военных самолетов. Привлечь к вывозу россиян из Китая самолеты ВКС поручил президент Владимир Путин. По предварительным данным, покинуть Китай из-за вспышки коронавируса планируют порядка 130 граждан России.

При этом военные подчеркнули, что самолеты Минобороны могут вывезти из охваченного вспышкой коронавируса китайского города Уханя не только своих граждан, но также граждан стран СНГ.

Минздрав уже определился с местом, куда будут эвакуировать россиян из Китая из-за эпидемии коронавируса, однако пока держит его в секрете. Известно, что специальное учреждение для карантина находится не в Москве.

Источником распространения коронавируса стал китайский город Ухань. Жертвами вируса уже стали 427 человек. Заболевание проникло уже в десятки стран. В России выявлены два случая заражения.