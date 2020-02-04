Путин объяснил правку Конституции

Поправки в Конституцию многократно вносились и ранее, процесс не представляет собой ничего необычного, заявил президент Владимир Путин. Глава государства также опроверг, что поправки вносятся ради продления его полномочий на посту лидера страны.

«После принятия Конституции поправки в нее вносились 15 раз. То, что происходит сейчас, в этом нет ничего необычного. В среднем работа от заявки до окончания полного цикла шла от полутора до четырех месяцев», — цитирует Путина телеканал «Россия 24».

Президент также отметил, что, когда в обществе идет широкая дискуссия по поводу поправок в Конституцию, люди чувствуют себя сопричастными к ее изменению. Окончательной точкой по этому вопросу должно стать всенародное голосование, подчеркнул он.

По словам глава государство, за время его работы для него «стало очевидно, что некоторые сферы не работают так, как должны». При этом он указал, что поддержка его поправок никак не повлияет на проведение очередных президентских выборов в 2024 году.

Путин анонсировал поправки к Конституции во время своего послания Федеральному собранию 15 января. Изменения затрагивают статус Госсовета и полномочия Госдумы при назначении премьер-министра и членов правительства.

Также предлагается закрепить в основном законе страны индексацию пенсий и МРОТ, запрет на иностранное гражданство для судей, депутатов, сенаторов, глав правительства и федеральных министров.