Фотохудожник показала заснеженное Телецкое озеро

Известная в Республике Алтай фотохудожник Светлана Казина показала пейзажи заснеженного Телецкого озера и его окрестностей.

«Человек порой так искусно сваяет нечто из природного материала, что диву даешься… А Природа-Мать лепит непосредственно из своего же материала без помощи рук, но при помощи стихий… Украшая и без того живописные пейзажи планеты...» – написала она к фотографиям, сделанным этой зимой и в прошлые годы.

На снимках есть и знаменитая в этих местах Поклонная сосна – дерево, склонившееся над водами Телецкого озера. Оно растет практически горизонтально. Его часто фотографируют местные художники и туристы во все времена года.