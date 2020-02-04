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Фотохудожник показала заснеженное Телецкое озеро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kazina.sveta, www.facebook.com/kazina.sveta

Известная в Республике Алтай фотохудожник Светлана Казина показала пейзажи заснеженного Телецкого озера и его окрестностей.

«Человек порой так искусно сваяет нечто из природного материала, что диву даешься… А Природа-Мать лепит непосредственно из своего же материала без помощи рук, но при помощи стихий… Украшая и без того живописные пейзажи планеты...» – написала она к фотографиям, сделанным этой зимой и в прошлые годы.

На снимках есть и знаменитая в этих местах Поклонная сосна – дерево, склонившееся над водами Телецкого озера. Оно растет практически горизонтально. Его часто фотографируют местные художники и туристы во все времена года.



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