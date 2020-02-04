Мужчина на Алтае убил подругу за нежелание рожать

Житель Алтайского края зарезал сожительницу за то, что она не хотела родить ему ребенка, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в одном из сел Крутихинского района. 55-летний мужчина был пьян. Он ударил ножом 34-летнюю сожительницу, она умерла от полученных травм.

Мотивом своего поступка позже он назвал обиду на гражданскую супругу за нежелание заводить совместного ребенка. Уголовное дело возбудили по статье «убийство».

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.