Ёж Рэмбо в Иркутске предсказал теплую и раннюю весну

Ежик Рэмбо из иркутского зоосада предсказал приход ранней и теплой весны. Колючий «синоптик» еще не ошибался в прогнозах, сообщили на странице зоосада во «ВКонтакте».

В воскресенье в Иркутском зоосаде прошел День ежа. Главным событием этого праздника стало гадание на весну. Традиция появилась еще в Древнем Риме. Заключается она в том, чтобы по поведению маленького колючего зверька определить, как скоро наступит желанное тепло, отметили сотрудники зоосада.

В зависимости от того, выйдет ли животное из домика или норы, делается прогноз на весенний сезон. Если зверек активен и охотно покидает убежище, то теплая погода не заставит себя долго ждать. Если же он остается в укрытии, то зима может затянуться.

«Европейский ежик по кличке Рэмбо выдал самые благоприятные метеорологические сводки: до окончания холодов осталось совсем недолго», — написали авторы поста в социальной сети «ВКонтакте».