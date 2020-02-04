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Ёж Рэмбо в Иркутске предсказал теплую и раннюю весну

Источник:
Sibnet.ru
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Ежик Рэмбо из иркутского зоосада предсказал приход ранней и теплой весны. Колючий «синоптик» еще не ошибался в прогнозах, сообщили на странице зоосада во «ВКонтакте».

В воскресенье в Иркутском зоосаде прошел День ежа. Главным событием этого праздника стало гадание на весну. Традиция появилась еще в Древнем Риме. Заключается она в том, чтобы по поведению маленького колючего зверька определить, как скоро наступит желанное тепло, отметили сотрудники зоосада.


В зависимости от того, выйдет ли животное из домика или норы, делается прогноз на весенний сезон. Если зверек активен и охотно покидает убежище, то теплая погода не заставит себя долго ждать. Если же он остается в укрытии, то зима может затянуться.

«Европейский ежик по кличке Рэмбо выдал самые благоприятные метеорологические сводки: до окончания холодов осталось совсем недолго», — написали авторы поста в социальной сети «ВКонтакте». 

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Зима #Природа #Звери
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