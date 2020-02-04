Коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами

Сотрудники коллекторских агентств могут получить возможность не называть свое полное имя при работе с должниками, а пользоваться специальным цифровым идентификатором, такое право им дает проект федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

Информацию о нововведениях изданию подтвердили два участника рабочей группы по законопроекту, а также представитель Минюста РФ. В министерстве РБК заявили, что данные изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

«Коллекторы опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников call-центров. Если должник нервничает, он может свою агрессию направить на звонившего. Как минимум в новостях упоминались такие случаи. При этом сотрудники, которые занимаются обзвоном и информированием, обычно вообще не принимают решения в отношении должников, это небольшой винтик всей системы», — отметил председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков.

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Идентификатор будет присваиваться коллекторам работодателями, которые также должны будут обеспечить соответствие конкретного кода с определенным сотрудником.

Кроме того, новые правила будут касаться роботов-коллекторов, к которым будут применяться такие же правила, как и к обычным взыскателям долгов. Роботы также смогут не раскрывать гражданам, что с ними общается программа, а не живой человек, сообщает портал.