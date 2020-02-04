Китай испытает российский препарат от коронавируса

Китай протестирует российский противовирусный препарат от коронавируса 2019-nCov, сообщил замглавы Минздрава Сергей Краевой. Речь идет о лекарстве триазавирин.

Триазавирин — российский противовирусный препарат прямого действия, он эффективен против 15 видов гриппа. Он был разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20 тысяч человек, более 420 умерли.