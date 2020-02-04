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Разработанные по проекту СибНИА самолеты полетят над Магаданом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство Магаданской области взяло в лизинг два самолета ТВС-2МС, разработанных из старых советских Ан-2 по проекту Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина, сообщил гендиректор лизинговой компании Максим Агаджанов.

Самолеты переделаны из старых Ан-2, на них установлены американские двигатели Honeywell TPE331, составляющие половину их цены, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Агаджанова. Эксплуатацию будет осуществлять авиакомпания «Сибирская легкая авиация», уже работающая в регионе на своих Ан-28.

В январе директор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук сообщил в интервью Sibnet.ru о том, что цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», разработанный на основе Ан-2, пока не будут запускать в серийное производство.

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«Производства композитных самолетов такого класса, такой размерности в России нет. Не оказалось ни одного производителя, который обладал бы подобными освоенными технологиями (производство цельнокомпозитных самолетов). Ни одного конструкторского бюро, проектирующего подобные самолеты, — нет», — отметил Барсук.

Тем не менее, 15 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации.

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