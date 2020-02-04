НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Танк «Армата» отправят на финальные испытания

Источник:
РИА Новости
250 2
Фото: Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0

Государственные испытания танка на платформе «Армата» завершатся до конца 2020 года, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

После испытаний Министерство обороны определит даты поставки техники в войсковые части страны, уточнил глава министерства. Первая опытно-промышленная партия боевых машин уже готова, в настоящее время «Ростех» завершает подготовку к основному производству.

Танк Т-14 создан на тяжелой гусеничной унифицированной платформе «Армата», на ней также разрабатываются некоторые боевые машины пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.

Впервые боевую машину показали на параде Победы на Красной площади в Москве в 2015 году, она получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Считается, что «Армата» примерно на треть превосходит аналогичные образцы бронетанкового вооружения зарубежных стран по своим техническим характеристикам. Однако российские военные пока заказали только сто экземпляров Т-14 для опытно-боевой эксплуатации.

Еще по теме
Священникам РПЦ запретят освящать оружие массового поражения
Эксперты назвали пять самых грозных образцов оружия СССР
Ракетоносец Ту-160М совершил первый испытательный полет
Названы способные уничтожить мир за 30 минут подлодки
смотреть все
Оборона #Оружие
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай испытает российский препарат от коронавируса
•
Эксперты отвергли возможность резкого обвала рубля
•
Коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами
•
Танк «Армата» отправят на финальные испытания
Подробности
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
Как это работает
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Фотохудожник показала заснеженное Телецкое озеро
Сибирь 04.02.2020 17:39
Мужчина на Алтае убил подругу за нежелание рожать
Сибирь 04.02.2020 17:27
Мэрия попросила новосибирцев убрать сосульки с балконов
Сибирь 04.02.2020 16:56
Молодому тувинцу дали пожизненный срок за убийство полицейского
Сибирь 04.02.2020 16:29
Самое популярное
США потребовали от России вернуть Крым
4375
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
4262
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
4130
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
3087
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай испытает российский препарат от коронавируса
•
Эксперты отвергли возможность резкого обвала рубля
•
Коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами
•
Танк «Армата» отправят на финальные испытания
Подробности
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Какой то семье может и на пользу пошло бы, но не во всех случаях. И вообще начинать нужно с нормальной...

ulfur

ЦитатаБеременная от десятилетнего мальчикаЦитатаеще не вырабатывает сперму и не может быть отцом ребенкаВзаимоисключающие...

Jameson

Конечно конечно. И тебя надеюсьт наконец то приземлят за снаффвидео и преступления с ними связанные.

лачинов

А то вы сами не знаете. За сохранение в этом регионе лояльной к РФ власти. Банальная геополитическая...

NVJU1967

Где американские фото пуска ракеты (нет и не будет), где диспетчеры, где Скрипали. Когда родственники...