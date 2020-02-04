Танк «Армата» отправят на финальные испытания

Государственные испытания танка на платформе «Армата» завершатся до конца 2020 года, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

После испытаний Министерство обороны определит даты поставки техники в войсковые части страны, уточнил глава министерства. Первая опытно-промышленная партия боевых машин уже готова, в настоящее время «Ростех» завершает подготовку к основному производству.

Танк Т-14 создан на тяжелой гусеничной унифицированной платформе «Армата», на ней также разрабатываются некоторые боевые машины пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.

Впервые боевую машину показали на параде Победы на Красной площади в Москве в 2015 году, она получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Считается, что «Армата» примерно на треть превосходит аналогичные образцы бронетанкового вооружения зарубежных стран по своим техническим характеристикам. Однако российские военные пока заказали только сто экземпляров Т-14 для опытно-боевой эксплуатации.