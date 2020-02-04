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Конверт с сибирской язвой проверят за 12 часов в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специалисты за 12 часов установят содержимое конверта с надписью «Сибирская язва», обнаруженный в новосибирской больнице, сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

В больнице №12 в Новосибирске нашли конверт с надписью «Сибирская язва». Персонал вызвал спецслужбы и заблокировал входы в административный корпус, ограничил перемещение людей, находящихся в административном корпусе.

«Согласно инструкции, был определен круг лиц, контактировавших с конвертом. Это один человек. Его изолировали, по рекомендациям специалистов Роспотребнадзора предприняли необходимые меры профилактики», — говорится в сообщении.

Специалисты исследуют содержимое содержимого конверта в течение 12 часов. В больнице №12 провели заключительную дезинфекцию, она работает в обычном режиме.

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