Конверт с сибирской язвой проверят за 12 часов в Новосибирске

Специалисты за 12 часов установят содержимое конверта с надписью «Сибирская язва», обнаруженный в новосибирской больнице, сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

В больнице №12 в Новосибирске нашли конверт с надписью «Сибирская язва». Персонал вызвал спецслужбы и заблокировал входы в административный корпус, ограничил перемещение людей, находящихся в административном корпусе.

«Согласно инструкции, был определен круг лиц, контактировавших с конвертом. Это один человек. Его изолировали, по рекомендациям специалистов Роспотребнадзора предприняли необходимые меры профилактики», — говорится в сообщении.

Специалисты исследуют содержимое содержимого конверта в течение 12 часов. В больнице №12 провели заключительную дезинфекцию, она работает в обычном режиме.