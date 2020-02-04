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МИД Китая раскрыл процент смертности от коронавируса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © gov.cn

Уровень смертности от коронавируса нового типа, распространившегося в Китае, составляет 2,1% от общего числа заразившихся, что значительно ниже, чем у атипичной пневмонии (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы полностью уверены, что способны победить в этой борьбе с эпидемией. Усилия Китая по борьбе со вспышкой болезни были полностью признаны Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом», — приводит «Интерфакс» слова представителя МИД КНР.

Хуа Чуньин отметила, что, благодаря принимаемым китайским правительством решительным и эффективным мерам, «уже достигнуты положительные результаты в деле предотвращения распространения» коронавируса, число выздоравливающих в результате вызываемого им заболевания неуклонно растет.

По ее словам, показатель смертности от коронавируса значительно ниже, чем число случаев летального исхода в результате атипичной пневмонии (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола.

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Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тысяч 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тысячи 235 человек, смертельных случаев — на 64, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 171 тысяча 329 человек, 632 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

Тема: Распространение китайского вируса
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