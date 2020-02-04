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Китаец с коронавирусом пошел на поправку в больнице Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Гражданин КНР с выявленным коронавирусом пошел на поправку в больнице Забайкальского края. У людей, контактировавших с ним, вируса в организме не выявлено, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Единственный человек с выявленным коронавирусом на территории Забайкальского края — это гражданин Китая. Он идет на поправку. Мужчина изолирован в специализированном боксе краевой инфекционной больницы», — сообщила зампред правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

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Заболевание, по ее словам, протекает в легкой форме. В медучреждении приняты дополнительные меры безопасности. Под медицинским наблюдением находятся граждане, которые контактировали с ним, но у них в организме вируса не выявили.

Для постоянного медицинского наблюдения за прибывающими гражданами КНР развернут специальный изолятор, где они будут находиться в течение 14 дней, добавила она. При выявлении у граждан любых симптомов, не исключающих инфекционные заболевания, их будут госпитализировать в специальные боксы.

«Поскольку речь идет о совершенно новом заболевании, его диагностирование занимает время и требует повторных анализов. Для выявления больных в центр гигиены и эпидемиологии Забайкальского края поступил набор реагентов для определения антигена нового коронавируса», — резюмировала она. 

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