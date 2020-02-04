Эксперты отвергли возможность резкого обвала рубля

Рубль сохранит тенденцию умеренного ослабления в перспективе февраля, но резкая девальвация из-за ситуации с коронавирусом в Китае ему не угрожает, считают финансовые аналитики.

«Мы считаем, что "вирусная" угроза не достигла масштабов давления, способных привести к массовому оттоку капитала с развивающихся рынков, и из рублевых активов в частности, при реализации которых рубль мог бы перейти к более существенной девальвации в диапазоне 65-67 рублей за доллар», — приводит ТАСС слова главного аналитика «БКС Премьер» Антон Покатович.

Кроме того, на ближайшем заседании ЦБ РФ 7 февраля регулятор может пойти на еще одно снижение ключевой ставки, что в определенной мере защитит рублевые активы от усиления распродаж. «Если рыночным настроениям удастся удерживаться от паники, курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,5-64,7 рубля за доллар», — добавил эксперт.

В свою очередь аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Александр Осин считает, что сегодня курс рубля поддерживает устойчивая политика стран-экспортеров ОПЕК+.

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«Рынок может получить в ближайшие дни информацию о переносе внеочередной сессии ОПЕК с марта на февраль, о чем на прошлой неделе заявляли в Министерстве энергетики Алжира. На этом фоне шансы роста курса рубля к доллару в ближайшие недели преобладают. Целевой диапазон закрытия февраля для курса доллара к рублю составляет 62,45-63,8 рубля», — пояснил эксперт.

Как отметили аналитики Nordea Markets, рубль вполне может стать лидером укрепления среди валют развивающихся стран, восстанавливаясь после резкого падения последних двух недель, в случае стабилизации ситуации с коронавирусом.

Антон Покатович также отметил, что риски масштабной девальвации могут существенно возрасти в случае устойчивого движения нефтяных котировок к уровням 50 долларов за баррель и ниже. Но, основываясь на текущей фундаментальной картине нефтяного рынка, в период весны у нефти остаются шансы на восстановление к уровням 60 долларов с дальнейшей повышательной динамикой, добавил он.