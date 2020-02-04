Бурятского боксера арестовали за нападение на росгвардейца

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, уроженца Бурятии, 235-й гарнизонный военный суд арестовал по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Спортсмена отправили в СИЗО.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля», — цитирует ТАСС судью.

Сотрудники Росгвардии задержали боксеров Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна в воскресенье ночью на Фрунзенской набережной по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания Кушиташвили ударил одного из росгвардейцев.

В ведомстве подтвердили факт нападения на сотрудника и сообщили, что ему оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении Кушиташвили.

«Объективно, боксер Георгий Кушиташвили, добился высоких спортивных результатов, занимается боксом с 10-и летнего возраста, находился на пике профессиональной карьеры», — прокомментировала омбудсмен.

Сообщения об употреблении наркотиков боксером она назвала противоречивыми, так как существует информация о том, что Кушиташвили еженедельно сдавал биохимические анализы и не был замечен в нарушении спортивного режима. Все это, по ее словам, вызывает у общества обоснованные сомнения в причастности боксера к инкриминируемым преступлениям.