НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Бурятского боксера арестовали за нападение на росгвардейца

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Фото: © Sibnet.ru

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, уроженца Бурятии, 235-й гарнизонный военный суд арестовал по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Спортсмена отправили в СИЗО.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля», — цитирует ТАСС судью.

Сотрудники Росгвардии задержали боксеров Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна в воскресенье ночью на Фрунзенской набережной по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания Кушиташвили ударил одного из росгвардейцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБританцев поразила «невеста Халка» из Читы

В ведомстве подтвердили факт нападения на сотрудника и сообщили, что ему оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении Кушиташвили.

«Объективно, боксер Георгий Кушиташвили, добился высоких спортивных результатов, занимается боксом с 10-и летнего возраста, находился на пике профессиональной карьеры», — прокомментировала омбудсмен.

Сообщения об употреблении наркотиков боксером она назвала противоречивыми, так как существует информация о том, что Кушиташвили еженедельно сдавал биохимические анализы и не был замечен в нарушении спортивного режима. Все это, по ее словам, вызывает у общества обоснованные сомнения в причастности боксера к инкриминируемым преступлениям.

Еще по теме
Больница в Новосибирске закрылась из-за подозрительного конверта
Жители Забайкалья скупили трехгодичный запас масок
Вирусолог развеял миф о губительности мороза для коронавируса
Пассажир электрички напал на полицейского в Новосибирске. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия #Летние виды
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД Китая раскрыл процент смертности от коронавируса
•
Эксперты отвергли возможность резкого обвала рубля
•
Россия ограничила въезд иностранных граждан из Китая
•
Новые правила провоза денег через границу вступили в силу в России
Подробности
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
Как это работает
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Китаец с коронавирусом пошел на поправку в больнице Забайкалья
Сибирь 04.02.2020 14:13
Бурятского боксера арестовали за нападение на росгвардейца
Сибирь 04.02.2020 13:35
Больница в Новосибирске закрылась из-за подозрительного конверта
Сибирь 04.02.2020 13:20
Toyota без водителя врезалась в здание ГИБДД в Кемерово
Сибирь 04.02.2020 11:39
Самое популярное
Петров отказывался сниматься в фильме «Лед 2»
4897
США потребовали от России вернуть Крым
4303
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
4187
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
4036
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД Китая раскрыл процент смертности от коронавируса
•
Эксперты отвергли возможность резкого обвала рубля
•
Россия ограничила въезд иностранных граждан из Китая
•
Новые правила провоза денег через границу вступили в силу в России
Как это работает
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
101
США потребовали от России вернуть Крым
91
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
84
США обеспечат Белоруссию нефтью
69
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
50