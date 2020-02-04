Новые правила провоза денег через границу вступили в силу в России

Новые правила провоза наличных денег через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Физическим лицам теперь нужно будет объяснить происхождение средств, если их сумма будет больше 100 тысяч долларов.

Новые правила относятся только к физическим лицам и касаются не только денег, но и чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить, сообщили ТАСС в Федеральной таможенной службе.

Человек будет обязан не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Для подтверждения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах в августе прошлого года. Изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.