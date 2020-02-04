НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новые правила провоза денег через границу вступили в силу в России

Источник:
ТАСС
181 0
Фото: Refracted Moments™ / Attribution License

Новые правила провоза наличных денег через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Физическим лицам теперь нужно будет объяснить происхождение средств, если их сумма будет больше 100 тысяч долларов.

Новые правила относятся только к физическим лицам и касаются не только денег, но и чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить, сообщили ТАСС в Федеральной таможенной службе.

Человек будет обязан не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?

Для подтверждения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах в августе прошлого года. Изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Тема: Личные финансы
Эксперты отвергли возможность резкого обвала рубля
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
Банки ограничили выдачу кредитов населению
Греф рекомендовал хранить сбережения в рублях
смотреть все
Экономика #Деньги #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД Китая раскрыл процент смертности от коронавируса
•
Эксперты отвергли возможность резкого обвала рубля
•
Россия ограничила въезд иностранных граждан из Китая
•
Новые правила провоза денег через границу вступили в силу в России
Подробности
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
Как это работает
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Китаец с коронавирусом пошел на поправку в больнице Забайкалья
Сибирь 04.02.2020 14:13
Бурятского боксера арестовали за нападение на росгвардейца
Сибирь 04.02.2020 13:35
Больница в Новосибирске закрылась из-за подозрительного конверта
Сибирь 04.02.2020 13:20
Toyota без водителя врезалась в здание ГИБДД в Кемерово
Сибирь 04.02.2020 11:39
Самое популярное
Петров отказывался сниматься в фильме «Лед 2»
4897
США потребовали от России вернуть Крым
4303
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
4187
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
4036
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД Китая раскрыл процент смертности от коронавируса
•
Эксперты отвергли возможность резкого обвала рубля
•
Россия ограничила въезд иностранных граждан из Китая
•
Новые правила провоза денег через границу вступили в силу в России
Как это работает
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
101
США потребовали от России вернуть Крым
91
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
84
США обеспечат Белоруссию нефтью
69
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
50