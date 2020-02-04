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Больница в Новосибирске закрылась из-за подозрительного конверта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Больница №12 в Дзержинском районе Новосибирска временно закрылась из-за обнаружения подозрительного конверта, сообщила Sibnet.ru представитель регионального Минздрава.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что в городской клинической больницы №12 в Новосибирске обнаружен пакет предположительно с возбудителем сибирской язвы. На месте работают правоохранительные органы и вирусологи.

«Вход и выход закрыли в больнице из-за обнаружения конверта», — сказала собеседница.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно.


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