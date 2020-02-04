Новый комедийный сериал «Война семей» выйдет на ТНТ

Комедий сериал «Война семей» про двух друзей, превратившихся в лютых врагов, выйдет на ТНТ 17 февраля, сообщает во вторник пресс-служба канала.

По сюжету, главные герои Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) дружат с раннего детства. У них общий бизнес, а за городом они построили два одинаковых особняка, оказавшись от заборов. Их дети объявляют о свадьбе, что вскоре должно породнить лучших друзей, но вдруг вскрывается тайна, которая превращают Мишу и Диму в злейших врагов.

«Война семей» — это первый сериал ТНТ, рассказывающий об отношениях семей. Ключевые роли также исполнили Светлана Колпакова (Таня, жена Миши), Арина Постникова (Лена, дочь Миши), Арам Вердеванян (Вадим, сын Миши), Пелагея Невзорова (Арина, дочь Димы), Ольга Медынич (бывшая жена Димы).

Помимо профессиональных актеров в «Войне семей» снялся лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. По сюжету главный герой Михаил с юности является поклонником уральской группы и мечтает заполучить автограф Шахрина. В одном из эпизодов эта мечта сбывается, и главные герои вместе с музыкантом раскладывают на троих знаменитую «Ой-йо».

Сериал «Война семей» выйдет на ТНТ 17 февраля в 20.00.