НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Геошторм»

Источник:
Sibnet.ru
103 0
«Геошторм» с брутальным Джерардом Батлером рассказывает о возможной катастрофе, которая может случится из-за алчного политика, жаждущего власти.

Сюжет боевика разворачивается в недалеком будущем. После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но в какой-то момент в системе происходит сбой.

В фильме собрано все, что может заинтриговать зрителя. Это и любовная линия брата главного героя с агентом президента, и непростые отношения отца с дочерью, но главное — спасение всего человечества, доверенное оболтусу-гению Джейку Лоусону в исполнении Батлера.

Фильм-катастрофу снял режиссер Дин Девлин, зарекомендовавший себя в жанре фантастического боевика фильмом «День независимости». Рейтинг «Геошторма» на IMDb: 5.30, но фильм достоин внимания за легкий и несложный сюжет, который может скрасить скучный вечер.



Еще по теме
«Хищные птицы»: безумная Харли Квинн вернулась
Вин Дизель сообщил о завершении франшизы «Форсаж»
Зрителям фильма «Лед 2» помогут признаться в любви на большом экране
Фильм дня: «От заката до рассвета»
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «полезно» уединился с Лукашенко
•
Депутат Госдумы погиб в авиакатастрофе
•
Банк России понизил ключевую ставку ради разгона экономики
•
Установлены новые переносчики коронавируса
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Россиянина с антикварным самоваром поймали на китайской границе
Сибирь 07.02.2020 16:34
Забайкальская «пустыня» вошла в список живописных мест России
Сибирь 07.02.2020 16:03
Рабочие в Забайкалье отравились метаном из канализации
Сибирь 07.02.2020 14:43
Снежная и теплая погода придет в Новосибирск в выходные
Сибирь 07.02.2020 14:02
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
5318
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
4881
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
3567
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
3558
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «полезно» уединился с Лукашенко
•
Депутат Госдумы погиб в авиакатастрофе
•
Банк России понизил ключевую ставку ради разгона экономики
•
Установлены новые переносчики коронавируса
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
129
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
124
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
52
Бойцы спецназа ФСБ погибли в Сирии
50