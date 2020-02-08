Фильм дня: «Геошторм»

«Геошторм» с брутальным Джерардом Батлером рассказывает о возможной катастрофе, которая может случится из-за алчного политика, жаждущего власти.

Сюжет боевика разворачивается в недалеком будущем. После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но в какой-то момент в системе происходит сбой.

В фильме собрано все, что может заинтриговать зрителя. Это и любовная линия брата главного героя с агентом президента, и непростые отношения отца с дочерью, но главное — спасение всего человечества, доверенное оболтусу-гению Джейку Лоусону в исполнении Батлера.

Фильм-катастрофу снял режиссер Дин Девлин, зарекомендовавший себя в жанре фантастического боевика фильмом «День независимости». Рейтинг «Геошторма» на IMDb: 5.30, но фильм достоин внимания за легкий и несложный сюжет, который может скрасить скучный вечер.