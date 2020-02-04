Toyota без водителя врезалась в здание ГИБДД в Кемерово

Автомобиль Toyota Corolla на автозапуске врезалась в здание отдела ГИБДД в Кемерове, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

В понедельник утром Toyota Corolla врезалась в отделение ГИБДД на проспекте Октябрьском в Кемерове. «Водитель оставил транспортное средство на парковке перед зданием, и через некоторое время сработал автозапуск, вследствие чего машина начала самопроизвольное движение и совершила наезд на препятствие», — говорится в сообщении.

На момент ДТП в салоне автомобиля никого не было. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.