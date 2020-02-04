Минобороны в Бурятии подготовило самолеты к эвакуации людей из Китая

Транспортные самолеты Ил-76МД скрытно перебросили на аэродром Улан-Удэ (Бурятия) для начала эвакуации россиян из китайских провинций, где произошла вспышка коронавируса, сообщил источник, близкий к штабу операции.

Самолеты прилетели в Улан-Удэ в субботу, переброску осуществляли скрытно — Ил-76 шли с отключенными ответчиками, пишут «Известия» со ссылкой на неназванные источники. Списки на эвакуацию из провинции Хубэй посольство России в КНР начало формировать с субботы, 1 февраля.

В понедельник 133 человека, в том числе 85 россиян, заявили о желании покинуть Ухань. Но движение общественного транспорта приостановили, и оставался неясным вопрос, как они доберутся до места эвакуации. «Принято принципиальное решение, что все граждане, независимо от того, где именно в провинции Хубэй они находятся, будут эвакуированы. Мы это гарантируем», — прокомментировал пресс-атташе посольства в КНР Георгий Егоров.

По последним данным общее число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, 425 погибли, 632 выписались.