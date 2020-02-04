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Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине, в том числе трем россиянам, заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Обвинения предъявлены трем россиянам — Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко.

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых —Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — сообщила ТАСС Кутьина.

Она добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права. «При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», — подчеркнула адвокат.

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Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2019 года следственная группа заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

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