Группа Би-2 выпустит новый альбом в 2021 году

Новый альбом группы Би-2 выйдет в 2021 году, пока для него записано пять новых песен, сообщил участник коллектива Александр Уман (Шура Би-2).
В понедельник состоялась премьера клипа на песню «Пекло», по
словам Шуры Би-2, эта композиция будет предвещать весь альбом.
«Она действительно важная, как и темы, которые в ней
затрагиваются. Альбом еще записывается, сводится. На данный момент готово пять
песен. Ждать новый альбом уже в 2021 году. Скорее всего, весной», — цитирует
РИА Новости Умана.
В понедельник состоялась премьера клипа на песню «Пекло», по
словам Шуры Би-2, эта композиция будет предвещать весь альбом.
«Она действительно важная, как и темы, которые в ней
затрагиваются. Альбом еще записывается, сводится. На данный момент готово пять
песен. Ждать новый альбом уже в 2021 году. Скорее всего, весной», — цитирует
РИА Новости Умана.