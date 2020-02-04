Группа Би-2 выпустит новый альбом в 2021 году

Новый альбом группы Би-2 выйдет в 2021 году, пока для него записано пять новых песен, сообщил участник коллектива Александр Уман (Шура Би-2).

В понедельник состоялась премьера клипа на песню «Пекло», по словам Шуры Би-2, эта композиция будет предвещать весь альбом.

«Она действительно важная, как и темы, которые в ней затрагиваются. Альбом еще записывается, сводится. На данный момент готово пять песен. Ждать новый альбом уже в 2021 году. Скорее всего, весной», — цитирует РИА Новости Умана.