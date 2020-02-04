Беременная от 10-летнего школьница покажет УЗИ за подписку в Instagram

Беременная от десятилетнего мальчика школьница из Железногорска Красноярского края завела страницу в Instagram, она обещала показать УЗИ ребенка, если наберет 10 тысяч подписчиков.

Следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней школьницы Железногорска. В эфире передачи «Прямой эфир» школьница и десятилетний мальчик заявили, что готовы стать родителями. Мамы школьников их поддержали. После обследования мальчика врач заявил, что тот еще не вырабатывает сперму и не может быть отцом ребенка.

Фото: © фото из соцсетей

Беременная Даша на волне популярности решила завести аккаунт. В нем девочка написала, что она «молодая мама4кааа». На странице она выкладывает свои фотографии, в том числе с предполагаемым отцом ребенка — десятилетним Ваней.

«На 10 тысяч подписчиков покажу УЗИ моего заиньки», — написала девочка. У ее аккаунта уже 32, 7 тысячи подписчиков, но УЗИ школьница пока не выкладывала. Среди подписчиков страницы много несовершеннолетних.