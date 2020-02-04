Предсказание Ванги о коронавирусе разберут на ТВ

Близкие и родственники Ванги обсудят в эфире телешоу, что именно предсказывала провидица о смертельном и опасном вирусе, сообщает Первый канал.

Выпуск программы «На самом деле» о Ванге и предсказанном ей коронавирусом выйдет 4 февраля в 18.20 на Первом канале. Ожидается, что главным гостем шоу станет ее близкий друг Сергей Косторный. Ранее он как раз раскрыл неизвестные предсказания провидицы.

«Могут произойти такие вещи, как общая эпидемия тяжелой неизлечимой болезни. В свое время в истории были такие периоды, когда чума выкосила огромные территории…», — говорил Косторный.

Судя по анонсу, в новом выпуске герой попробует доказать, что Ванга предсказывала именно коронавирус, а также поделится новой информацией, которую ему сообщала Ванга. Традиционно, Косторного проверят на полиграфе и выяснят лжет он или говорит правду.