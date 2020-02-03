WhatsApp отключился на миллионах смартфонов

WhatsApp прекратил работать на старых смартфонах с установленными операционными системами Android 2.3.7 и iOS 8 и младше, об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.

Пользователи устаревших устройств на базе iOS и Android не смогут пользоваться функциями WhatsApp. Для продолжения общения необходимо обновить операционную систему или сменить гаджет на более современный.



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При этом историю чатов нельзя перенести с одной платформы на другую, но у пользователей есть возможность экспортировать все свои сообщения по электронной почте, отмечается в официальном уведомлении.

Согласно данным NetMarketShare, на базе iOS 8 и Android 2.3 работают около 0,2% от числа всех мобильных устройств. В мире используется более 5 миллиардов мобильных гаджетов, поэтому таких смартфонов, для которых функции WhatsApp недоступны, может быть несколько миллионов.