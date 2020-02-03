Жителя Барнаула осудят за порно-ролики с женой

Житель Барнаула ответит в суде за рассылку интимных роликов с женой, которая не захотела с ним мириться, сообщает СУ СК Алтайского края.

По данным ведомства, 35-летний мужчина 10 лет был женат на женщине. В ноябре 2019 года семейная жизнь разладилась. Тогда он с помощью мессенджера распространил интимные видеозаписи с ее участием, которые ранее сам снимал на мобильный телефон. Ролики увидели ее коллеги другие люди.

Во время следствия мужчина признался и объяснил, что хотел отомстить за то, что женщина не желала с ним примириться.

Уголовное дело о статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия» направлено в суд для рассмотрения.